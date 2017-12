Roma, Strootman recupera dall'influenza, Pellegrini in vantaggio su Nainggolan

ROMA - Un approfondimento in sala video per studiare l'avversario, riscaldamento muscolare in palestra, poi tutti in campo per una sessione tecnico-tattico. Questo il menù della Roma a Trigoria in vista della sfida col Cagliari, una partita che Di Francesco non vuole sottovalutare. Inizialmente i giocatori si sono allenati in due gruppi separati: su un campo i difensori hanno lavorato sui movimenti di linea, su un altro invece il tecnico ha provato gli schemi offensivi con centrocampisti e attaccanti. Nel finale ha riunito il gruppo per una partitella, proseguendo poi con un focus sulle palle inattive, con angoli e punizioni dal vertice dell'area. Buone notizie per Strootman che ha smaltito l'influenza e si è allenato regolarmente. A centrocampo Pellegrini insidia Nainggolan, tra l'altro diffidato e potenzialmente a rischio per la successiva partita contro la Juve a Torino. Ancora terapie invece per Defrel e Karsdorp.

