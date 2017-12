Roma, Totti è atterrato a Dubai per l'International Sports Conference

DUBAI - Francesco Totti si appresta a ricevere un nuovo riconoscimento per la sua straordinaria carriera. Lo storico Capitano è volato a Dubai per l’International Sports Conference, giunta alla dodicesima edizione. Totti è arrivato a Dubai in tarda serata, perchè il suo volo previsto alle 15 è partito da Roma con quasi due ore di ritardo a causa della nebbia allo scalo arabo. Con Totti ci sarà in rappresentanza della Roma anche l’amministratore delegato Umberto Gandini. Questa manifestazione è fortemente voluta dal Dubai Sports Council, il locale Ministero dedicato a tutte le discipline sportive. A Dubai si ritroveranno i più grandi personaggi del mondo del calcio, divisi nelle varie categorie dei Globe Soccer Awards 2017. Ci sarà Maradona, ci saranno tanti campioni candidati. Ci sarà Francesco Totti, che riceverà il premio alla carriera e con lui Marcello Lippi, il commissario tecnico che lo seguì giorno per giorno dal grave incidente di Roma-Empoli alla finale mondiale contro la Francia.

???? ???? ???? ???????? ?????? ????????? ???? ???????? ?????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ??????? ????

•••

Francesco Totti, former A.S. Roma & Italy National Team player, arrives at Dubai International Sports Conference to make the 12th edition the best one yet pic.twitter.com/SD8d7aLQr3 — Dubai Sports Council (@DubaiSC) 27 dicembre 2017

Totti sarà premiato con Puyol, un altro straordinario campione che ha legato tutta la sua carriera a una sola maglia, quella del Barcellona, con la quale ha chiuso con il calcio giocato nel 2014, pur essendo di due anni più giovane di Totti. Già in passato sono stati premiati grandi campioni a Dubai. Totti riceverà il premio domani, e il giorno dopo rientrerà a Roma per assistere alla partita contro il Sassuolo. E’ previsto anche un incontro con il pubblico, con Giggs e Puyol.