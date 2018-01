Roma, i video della festa di Nainggolan dividono i tifosi: poi le scuse del Ninja

ROMA - Radja Nainggolan divide i tifosi della Roma. Nella notte il centrocampista belga ha pubblicato sul proprio profilo Instagram vari video (poi rimossi) che hanno fatto discutere: lo si vede fumare una sigaretta, bere e addirittura bestemmiare mentre gioca una partita di paddle con gli amici. In molti lo hanno difeso (“Uno a Capodanno fa come gli pare”), altri invece hanno sottolineato la non perfetta professionalità (“Guadagna milioni di euro e deve essere da esempio per i ragazzi”). Da Trigoria non arriverà nessuna reazione ufficiale da parte della società: la squadra tornerà ad allenarsi oggi e la questione sarà risolta internamente. Nel frattempo il video è diventato virale e Nainggolan ha voluto commentare l’accaduto con un tweet: «Anche a capodanno pensate a fare le notizie. Auguro un buon anno a tutti tranne a quelli…ma fatevi una vita…».

BALO COMMENTA - Il video si è aperto nel divertimento dei fuochi d’artificio: tra i primi “spettatori” anche Mario Balotelli, che ha salutato il centrocampista giallorosso con un «Mamma mia fra! Però non mi batti».

LE SCUSE - «Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte - le scuse del Ninja nelle Instagram Stories -. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il capodanno...Ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po'...certo non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chidere scusa per le mie parole e per il mio comportamento. Sempre Forza Roma...!!!!».