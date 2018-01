Roma, confermata l'idoneità sportiva per Schick

ROMA - Trigoria deserta o quasi dopo il ko interno con l'Atalanta. Ad approfittare della sosta per recuperare dall'infortunio e farsi trovare pronto alla ripresa, Gregoire Defrel, una delle maggiori delusioni del mercato estivo della Roma di questo inizio di stagione.

Questa mattina l'attaccante francese, out da 40 giorni per una ricaduta al ginocchio sinistro dopo l'infortunio di novembre contro il Genoa, è sceso in campo per un allenamento. Ma non era solo al centro tecnico Fulvio Bernardini. Patrick Schick si è sottoposto a un controllo cardiologico che ne ha confermato l'idoneità sportiva. I problemi che fecero saltare il trasferimento alla Juventus sono archiviati. La Roma tutta tornerà ad allenarsi lunedì 15 gennaio in vista della trasferta di domenica 21 a Milano contro l'Inter.