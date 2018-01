ROMA - È stato un'esordio indimenticabile in serie A, con assist a Dzeko e gol sfiorato a Marassi contro la Samp per Antonucci. L'attaccante, classe '99, non dimenticherà mai quel giorno, anche perché ha deciso di tatuarsi addosso quella data, 24.01.2018, con la scritta: "This ain't random, I didn't get lucky" ("Non è casuale, non si tratta di fortuna"). L'attaccante giallorosso ha condiviso il tatuaggio sui social network.

