ROMA - Sono stati liberati i 21 ultras della Roma fermati ieri a Verona nel prepartita dopo un contatto con i tifosi di casa. Per loro divieto di dimora nel capoluogo scaligero. Lo ha comunicato sul suo profilo Facebook l'Avv. Lorenzo Contucci: «Grazie alla preziosa collaborazione con l'Avv. Giuseppe Trimeloni di Verona, tutti i 21 tifosi romanisti sono stati liberati e sono sulla via di ritorno per la Capitale. Applicato solamente il divieto di dimora a Verona».