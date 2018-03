ROMA - Da Ninja a Tigre il passo è breve: Radja Nainggolan dice addio alla sua amata "cresta". Roma, nuovo look per Nainggolan: cresta rosso fuoco Nello scorso mese di febbraio la Nike ha commercializzato le nuove scarpe Mercurial e per l'occasione il noto marchio statunitense ha trasformato il centrocampista giallorosso in una Tigre. Ecco dunque che, in concomitanza con il nuovo soprannome, si trasforma anche il taglio di capelli del belga: sulla sua testa ora spunta il "graffio".