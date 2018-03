Bruno Peres: «Il salvataggio con lo Shakhtar? Vi svelo cosa mi ha detto Alisson»

ROMA - «In quel momento ho pensato che se il mio avversario avesse sbagliato il tiro, avrebbe potuto prendere il mio piede: sono stato anche un po’ fortunato, ma di fatto mi è riuscita la parata decisiva. Alisson a fine partita mi ha ringraziato: mi ha detto che ho fatto l’intervento del passaggio del turno». Così Bruno Peres torna sul salvataggio contro lo Shakhtar. Il brasiliano della Roma spiega a Premium Sport: «La sfida con il Barcellona è la partita dell’anno, ma stiamo facendo di tutto per non pensarci, prima che arrivi: partiamo 11 contro 11 e se arriviamo lì con timore allora facciamo prima a non allenarci nemmeno. Dobbiamo avere coraggio: sappiamo che loro sono una delle squadre migliori al mondo, ma qualche difetto ce l’hanno. Sbagliano anche loro e noi dovremo essere bravi a sfruttare i pochi errori che commetteranno: tutti ci danno per spacciati, ma magari possiamo essere la sorpresa. Se sono contento di essere alla Roma? Sì, perché è una grande squadra: è ovvio che non mi faccia piacere giocare di meno, ma qui ci sono tanti campioni e io devo solo concentrarmi a dare il massimo per mettere in difficoltà il mister».

LO SCUDETTO - «Siamo tutti contenti per Alisson, perché sta lavorando tanto: diventerà il portiere più forte al mondo. C’è un pochino di paura che qualche squadra lo porti via da Roma, ma questo fa parte del calcio: magari lui ha il sogno di andare da qualche parte, se fosse così non potrei che augurarglielo anche se ne sarei dispiaciuto. Chi è favorito per lo scudetto? Prima ero al Torino e ora sono alla Roma: significa che sono un po’ contro la Juventus, quindi dico Napoli».