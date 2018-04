Roma-Kiev: i biglietti aerei non costano poi così tanto

ROMA - Una data amara per i tifosi della Roma, ma che se guardata con gli occhi dell'ottimismo può essere tremendamente dolce. Il 26 maggio 2013 i giallorossi persero la finale di Coppa Italia con la Lazio. Cinque anni dopo, quella data, può essere "cancellata" con la finale di Champions League a Kiev. Ed ecco che già da ieri sera, al triplice fischio della gara con il Barcellona, in molti si sono sono già informati per i voli. Andare in auto, in Ucraina, non è poi così comodo del resto. Roma-Barcellona: la prime pagine dei quotidiani esteri

I motori di ricerca specializzati sono stati presi d'assalto, ma visti i prezzi proposti dalle compagnie a 12 ore dal passaggio in semifinale, restano ancora molti tagliandi disponibili per i voli in programma il giorno prima o il giorno stesso della finale, con ritorno a Roma il 27 maggio.

LA COMPAGNIA UCRAINA - Inserendo le date 25-27 maggio su SkyScanner, uno dei motori di ricerca più popolari, l'offerta migliore risulta essere quella della compagnia UAI (Ukraine International). Con meno di 200 euro, tasse incluse, si può partire in orari "scomodi" (le 3 del mattino del 25) o un po' più "comodi" (le 13.10). La partenza è da Fiumicino, l'arrivo è a Boryspil, a una ventina di chilometri da Kiev.

LE ALTRE COMPAGNIE - Non solo la UAI vola su Kiev. Ci sono voli diretti anche con Alitalia e con le spagnole Vueling e Iberia. In questi casi l'aeroporto di arrivo è il Kiev-Zuljany, il secondo aeroporto cittadino. I voli, ad oggi, costano un po' di più rispetto alla compagnia di bandiera ucraina.