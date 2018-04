Roma, parte la caccia al biglietto per Roma-Liverpool

Tantissimi tifosi in fila da ore per conquistare il biglietto della semifinale di ritorno di Champions League. 10 mila persone in lista per i ticket online. Ecco il video e le immagini

ROMA - C'è gente in fila da 36 ore. Accampata là, davanti ai Roma Store a caccia del biglietto più ambito degli ultimi anni della storia giallorossa, quello per accedere allo Stadio Olimpico il prossimo 2 maggio, giorno del ritorno della semifinale di Champions League contro il Liverpool. Tanti, tantissimi tifosi in fila sotto una pioggia leggera che per fortuna non dà troppo fastidio. Tutti lì, in attesa dell'apertura degli store che avverrà alle ore 10 nel primo giorno di vendita libera. Primo e anche ultimo. Perché è fuor di dubbio che i biglietti rimanenti andranno via in un battito di ciglia. Roma, tifosi accampati per i biglietti contro il Liverpool

Loro, i tifosi, non si scoraggiano: «Stiamo qua da ieri ma non c'è problema, non capita tutti i giorni di assistere ad una partita di questa importanza», dicono. Tantissimi i giovani che, fra una chiacchiera e una partita a carte, passano il tempo in attesa dell'apertura fatidica: «Gli scalini di piazza Colonna sono scomodi, dovremo dirlo alla Raggi», dice scherzando un giovane tifoso romanista.

Lunghe file si sono formate davanti ai negozi nei vari quartieri della città parecchie ore prima dell'apertura: da Marconi a Casal Bertone, da via Regina Margherita al Prati. Uno dei tanti tweet dei tifosi già ieri sera annunciava: "In tanti passeranno la notte svegli, in fila. Tutti con la speranza di regalarsi un posto nella storia della loro squadra del cuore". E poi ancora: "A mezzanotte in cinquecento davanti al Roma Store... Questi sono i tifosi della Roma!" "Centinaia di tifosi in fila per Roma-Liverpool - ha twittato un altro supporter - vi abbraccerei tutti, uno per uno. Daje regà". "In bocca al lupo a tutti i romanisti in fila per la storia ...", scrive un'altra tifosa.

L'ORGANIZZAZIONE CON I NUMERETTI - Ecco uno dei biglietti distribuiti ieri sera a chi ha cominciato a mettersi in fila davanti agli store. Chi lo prendeva doveva comunque rimanere sul posto e rispondere a diversi appelli che venivano fatti ripetutamente

600 PERSONE IN FILA PER LIVERPOOL - Problemi con i terminali nel Roma Store a via del Corso: le vendite non sono potute ancora cominciare. In fila ci sono circa 600 persone a caccia di un biglietto per Liverpool. Ad Anfield il settore ospiti contiene tremila tifosi.

C'E' ANCHE IL FIGLIO DI FALCAO - Fra i tanti tifosi in fila per acquistare un tagliando per la semifinale di Champions contro il Liverpool c'è anche Giuseppe Falcao, figlio dell'indimenticata bandiera romanista presente nella finale persa contro i Reds nell'84. Falcao ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto con una scritta eloquente:

GIOIA ALL'USCITA - E' enorme la gioia della prima tifosa che è riuscita ad acquistare il tagliando per la semifinale: «Nell'84 non c'ero ma stavolta non mancherò di certo. Ero anche all'Olimpico per Roma-Barcellona e con mio marito abbiamo già acquistato il ticket per Kiev. Se dovesse andare male vorrà dire che ci faremo una vacanza», ha detto la tifosa giallorossa.

Noi del Corriere dello Sport.it abbiamo seguito la grande attesa dei tifosi nel Roma Store di Piazza Colonna (uno dei tanti presi d'assalto in questa nuvolosa mattinata capitolina). Ecco i video:

10 MILA PERSONE IN LISTA ONLINE - In media sono circa 250 le persone in attesa dell'apertura dei vari punti vendita, con il "record" di presenze fatto registrare allo store di Piazza Colonna dove i sostenitori sono circa 1000. Numerosi anche i tifosi giallorossi che sono ricorsi alla piattaforma online per acquistare un tagliando: sono addirittura quasi 10 mila le persone "in lista"