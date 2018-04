Serie A Roma, i convocati. Kolarov out, Perotti ok

ROMA - Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati in vista del prossimo impegno di campionato. Come anticipato in conferenza stampa dal tecnico, Perotti torna tra i convocati, mentre Kolarov non sarà della gara. Questo l'elenco completo: Portieri: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski. Difensori: Luca Pellegrini, Juan Jesus, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Kostas Manolas. Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson. Attaccanti: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Mirko Antonucci, Stephan El Shaarawy.

