Roma, Bruno Peres: «Abbiamo detto a Salah che se fa qualcosa prende botte»

ROMA - «Con Salah ci parla spesso Manolas, lo abbiamo avvisato di non fare nulla: altrimenti prenderà botte. Kostas non deve parlarci più perché si deve arrabbiare e se gli deve dare qualche botta non ci penserà due volte. Prima della partita non penseremo all’amicizia, dopo sì». Con questa battuta detta sorridendo Bruno Peres scalda il match di martedì contro il Liverpool in cui i giallorossi ritroveranno l'egiziano. Serie A, Spal-Roma in campo per #unrossoallaviolenza «Conosciamo il suo momento a Liverpool, dobbiamo sapere che è un giocatore che può fare qualcosa di speciale - spiega l'esterno brasiliano dopo il successo sul campo della Spal -, ma noi non siamo qui casualmente, abbiamo sofferto tanto per essere qui. Sappiamo che sarà difficile ad Anfield, dobbiamo essere concentrati e dobbiamo saper soffrire. Dobbiamo conquistare un risultato importante».

Spal-Roma 0-3: autorete di Vicari, Nainggolan e Schick, tris per la Champions