ROMA - «Io, te e Roma! Auguri amore mio». È la dedica al bacio che Francesco Totti ha regalato su Instagram a Ilary Blasi. La conduttrice ha festeggiato i suoi 37 anni nel giorno in cui il club giallorosso ha superato il Chievo per 4-1: i due si erano concessi un po’ di relax a Capri prima di tornare nella Capitale per assistere alla partita. La foto - con il suo sfondo mozzafiato - ha fatto il pieno di like, soprattutto tra le…tifose: «Tanti auguri alla donna che invidio di più al mondo».