Di Francesco: «Roma, credo nella rimonta. Scudetto? La Juve deve giocare con noi...»

ROMA - "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario fino a ora. Siamo arrivati in semifinale ma vogliamo credere anche in questa altra rimonta". Così, ai microfoni di "Che tempo che fa", su RaiUno, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, a poco meno di 72 ore dal match di ritorno delle semifinali di Champions, contro il Liverpool. "Volevo sottolineare che nel nostro mondo regna il pessimismo. Io invece sono un'ottimista e voglio pensare positivo. Al di la degli errori commessi, che ci sono stati, vogliamo guardare avanti. Dobbiamo farlo sempre, senza pensare alle cose brutte e anche alle cose belle, come il 3-0 sul Barcellona", ha aggiunto Di Francesco. "Le parole di Pallotta contro i presunti tifosi, personaggi in chiara minoranza della nostra splendida tifoseria, sono da condividere in pieno. Sono totalmente contro la violenza nel calcio e fuori dal campo", ha spiegato ancora il tecnico della Roma, tornando su quanto affermato da Pallotta, che ha condannato senza se e senza ma i fatti di Liverpool, che hanno visto un tifoso irlandese finire in ospedale in coma.

SCUDETTO - "In genere io vedo un altro Fazio, 'il comandante', tutti i giorni. In Italia tanti allenatori? Fa parte del calcio, e della bellezza, del nostro sport, ricevere critiche e vedere che tutti 'giocano' a fare la formazione - continua il tecnico - Vedere la gente gioire è la cosa che più mi riempie d'orgoglio nella mia professione. Da piccolo ero molto appassionato di ciclismo; per fortuna alla fine ha prevalso la passione per il calcio. Il mio nome di battesimo è dedicato al grande calciatore portoghese. Zeman? Per me è stato un maestro: ha una grandissima cultura del lavoro ma a volte con lui si eccedeva in certi lavori atletici, sul fondo. Il ct della Nazionale? I nomi che si sentono, tipo Ancelotti e Mancini, sono quelli ideali. Per Ancelotti non credo che sia chiusa la strada per la panca azzurra. Lo scudetto? Dopo i risultati di questa giornata, credo che la Juventus sia molto favorita sul Napoli. I bianconeri, però, devono ancora giocare contro di noi", ha concluso Di Francesco.