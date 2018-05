Roma, Di Francesco: «Sarei felicissimo di rinnovare ma ora andiamo in Champions»

ROMA - Conferenza tra presente e futuro quella di Eusebio Di Francesco alla vigilia del match contro il Cagliari. C'è la necessità di blindare la qualificazione in Champions League ma a inizio maggio è inevitabile anche accennare a quello che succederà in estate e nella prossima stagione. «Per il contratto al momento giusto ne parleremo, io sarò felicissimo di rinnovare - spiega l'allenatore giallorosso -. C'è un però che dipende dalla qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo primario per fare questi discorsi. In generale è normale dare continuità a un percorso dopo una stagione del genere. Servono però delle basi, capire se il desiderio di non smantellare sia all'interno di tutti i calciatori. Fondamentale però l'obiettivo di prima per ragionare in questo modo».

L'EREDITA' DELLA CHAMPIONS - Nonostante il mancato approdo in finale, la Roma esce con grande fiducia dall'esperienza europea: «In Champions è emerso un grande senso di appartenenza, ci è mancato ancora qualcosina per credere nella qualificazione ma è stato emozionante vedere l'unità e il desiderio della gente di voler raggiungere un determinato obiettivo».