Roma, Monchi: «Niente da festeggiare, continuiamo a crescere»

ROMA - Monchi sorride. Il ko dell'Inter regala alla Roma l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, ma il direttore sportivo non si accontenta. Ecco le sue dichiarazioni su Twitter: «Qualificati per la Champions League, ma non c’è niente da festeggiare, solo pensare a lavorare tanto per continuare a migliorare. Domani c’è una partita importante per continuare a crescere e a credere. Il futuro inizia domani sera. Daje Roma». Nel suo Tweet anche una foto che riporta una citazione del poeta Thomas Stearns Eliot.

