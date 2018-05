Roma, boom del video pro Var: oltre 3 milioni di visualizzazioni

Il filmato della società per portare la rivoluzione tecnologica anche in Champions spopola sui social

ROMA - Un vero e proprio boom. Il video che la Roma ha preparato per spingere l'Uefa ad adottare la rivoluzione tecnologica anche in Champions League sta facendo il giro del mondo. In Europa diamo fastidio: gli errori più eclatanti contro le italiane I numeri sono impressionanti: a meno di 24 ore di distanza dalla pubblicazione, il filmato con protagonisti Diego Perotti e il figlio ha infranto il muro dei 3 milioni di visualizzazioni sommando Twitter, Facebook e Instagram. Tantissime le condivisioni, centinaia i commenti entusiasti: i tifosi hanno apprezzato il modo ironico di affrontare un tema delicato, soprattutto alla luce dei torti subiti dalla Roma nella semifinale contro il Liverpool.

