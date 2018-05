Roma, Monchi ha detto no a Inter e Milan

ROMA - Sirene milanesi per Monchi. Inter e Milan hanno fatto un sondaggio per il direttore sportivo, che però non intende assolutamente interrompere il suo lavoro alla Roma. Lo spagnolo ha preso in pugno le redini della società giallorossa dal punto di vista tecnico. Pallotta ha molta fiducia in lui ed è riuscito a convincerlo dell’utilità della tournée americana. Il direttore sportivo e l’allenatore avrebbero voluto ridurre la durata o evitare i lunghi viaggi (la prima partita la Roma la giocherà a Los Angeles, per poi sportarsi a Dallas e New York, e resterà negli Stati Uniti dal 22 luglio al 9 agosto). Totti incontra Elina Svitolina e Juan Del Potro a Trigoria: in regalo la nuova maglia della Roma Ma alla fine i contratti sono stati firmati e ora i dirigenti responsabili della parte organizzativa stanno facendo i salti mortali per rendere il meno disagevole possibile la lunga trasferta. Monchi ha ampio mandato sulle scelte nell’area tecnica, da condividere naturalmente con Di Francesco. Lo spagnolo si è calato nel mondo Roma con entusiasmo e professionalità. In un anno ne è diventato parte integrante, tanto da non prendere neppure in considerazione l’idea di interrompere il lavoro.

ALISSON, LA ROMA RESPINGE IL REAL MADRID