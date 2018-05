Roma, è morto l'ex presidente Anzalone

ROMA - È morto nella notte Gaetano Anzalone. Lo storico presidente della Roma negli anni ’70 (1971-1979) aveva 78 anni. Al timone del club per otto anni, durante la sua presidenza la Roma ha vinto il torneo Anglo-Italiano nel '72, mentre in Serie A i giallorossi arrivarono terzi nella stagione 1974/1975. Anzalone è ricordato come il presidente che ha portato a Roma il tecnico del 2° scudetto, Nils Liedholm, e il bomber Roberto Pruzzo. Durante la sua presidenza ha anche ingaggiato Pierino Prati e ha valorizzato giovani del vivavio (di cui è stato dirigente prima della presidenza) come Conti, Rocca e Di Bartolomei.