Stadio Roma, Raggi: 800 mln di investimenti, iter in arrivo

ROMA - "Un certo tipo di sviluppo è possibile: lo abbiamo preteso con il progetto dello stadio di Tor di Valle, che porterà nella città di Roma circa 800 milioni di investimento stranieri. E son contenta di questo". Lo ha detto all'aeroporto di Fiumicino il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervenendo alla presentazione della Business City progettata e realizzata da Aeroporti di Roma. "Il progetto dello stadio - ha aggiunto - lo abbiamo trovato che era organizzato e tendeva ad un certo tipo di sviluppo. Lo abbiamo riorganizzato insieme al proponente: ora siamo nella fase partecipata ed i cittadini stanno proponendo le loro osservazioni; quindi, a breve, riusciremo a superare tutte le varie fasi ed inizieremo i lavori. Quello, quindi, che le amministrazioni devono fare e dimostrare è che lo sviluppo è possibile: deve essere compatibile con alcuni principi etici, per noi irrinunciabili, in quanto primi difensori del nostro territorio e a difesa dei cittadini da uno sviluppo incontrollato che talvolta c'è stato nel passato, non lo possiamo nascondere. Invece, vogliamo andare ad agevolare quei processi che, invece, riescono a coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale". In Campidoglio, secondo il cronoprogramma, la variante urbanistica sullo Stadio della Roma approderà in assemblea capitolina entrò l'estate, e una volta completato l'iter si potranno avviare i lavori.