Roma, un anno senza Totti: cosa è cambiato

ROMA - La maglia della Roma che vedete in copertina ha una particolarità. Si tratta di un falso, o meglio, di un falso storico. E' la nuova divisa della stagione 2018-2019, indossata il 13 maggio all'Olimpico contro la Juventus. Ufficialmente la prima a non uscire con il numero 10 e il nome Totti prestampato. «Fortuna che c'è sempre l'opzione "personalizza"», avranno pensato i commessi dei vari Roma Store, perché la maglia con il nome dello storico capitano è ancora quella più richiesta, anche per il prossimo anno. Non ci sono dati ufficiali perché la nuova divisa, la prima che dopo 7 anni rivede anche un main sponsor sul petto, è in vendita da troppo poco tempo per avere una stima. Ma la tendenza è confermata. Del resto quella della stagione appena conclusa, la 2017-2018, indossata nella partita giocata contro il Genoa il 28 maggio 2017, è l'ultima maglia ufficiale di Francesco Totti dopo 25 anni di Roma, un cimelio per tifosi e puristi del collezionismo, che ha polverizzato ogni record di vendita. E' passato un anno, volato via come un soffio, dai 65 mila dell'addio più commovente della storia del calcio italiano ai 65 mila di Roma-Liverpool, serata di rimpianti ma dal sapore meno amaro di tante altre volte in cui il salto di qualità era sembrato irraggiungibile.