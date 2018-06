Lobont lascia la Roma e si ritira: «Qui mi sono sentito sempre a casa»

ROMA - Dopo 9 anni Bogdan Lobont saluta. Il 40enne portiere romeno lascia la Roma e il calcio giocato e lo annuncia in una lettera pubblicata sul sito del club giallorosso. "È giunta l'ora di passare a una nuova fase della mia storia nel mondo del calcio. Ho avuto l'opportunità e il privilegio di esibirmi in sette diverse famiglie calcistiche, dove ho incontrato giocatori, allenatori e leader di alto livello, che mi hanno permesso di imparare cose nuove ogni giorno - scrive Lobont - So che insieme abbiamo percorso tanta strada: da adesso in poi farò di tutto per essere in grado di condividere l'esperienza maturata negli anni con le nuove generazioni di calciatori, a prescindere da quale sarà il mio nuovo ruolo nel mondo del calcio. Chiudo questo appassionante cammino da calciatore nel club, la Roma, che mi ha accolto 9 anni fa e che mi ha sempre fatto sentire a casa".