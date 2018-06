«Io ci sono»: la Roma lancia la nuova campagna abbonamenti

ROMA - L'Olimpico inondato di passione nelle due grandi sfide di Champions League contro Barcellona e Liverpool è uno spettacolo rimasto negli occhi e nel cuore di chi lo ha vissuto. Ed è anche un viatico per l’immediato futuro: la Roma non ha mai perso il suo pubblico, ma di certo nell’ultima stagione ha riconquista to anche le frange più tiepide. Buoni auspici che diffondono ottimismo per la prossima campagna abbonamenti, nella quale si mi surerà in termini concreti il ritrovato entusiasmo. Il primo obiettivo è superare quota 21.973, la soglia raggiunta nella campagna della scorsa stagione. Ma in realtà non è assurdo puntare più in alto, fino ad arrivare ai 27.654 del 2014-15, che rappresentano il record della Roma a gestione statunitense. Era l’estate successiva al primo anno di Garcia, che aveva stupito tutti prendendo in mano una squadra sfiduciata e dandole in quattro e quattr’otto un’anima di ferro, fino a condurla al secondo posto.



“Io ci sono perché è e sarà sempre magica”. ??



Info campagna abbonamenti 2018/19 ? https://t.co/GMmvok6az8#ASRoma pic.twitter.com/yxHX3fNdTP — AS Roma (@OfficialASRoma) 6 giugno 2018

LA CAMPAGNA - "Io ci sono perché è qui che vive la mia passione. Io ci sono quando è il momento di lottare. Quando serve restare uniti, io ci sono. Io ci sono perché è e sarà sempre magica". Protagonisti della nuova campagna abbonamenti sono alcuni tifosi che, assieme a Francesco Totti, Daniele De Rossi, Radja Nainggolan ed Eusebio Di Francesco, testimoniano il loro senso di appartenenza e il loro amore per la Roma. Ognuno di loro interpreta la propria passione, la propria fede attraverso un racconto intimo e personale. Ognuno di loro ama la Roma, a prescindere da tutto. Il loro tifo è una promessa di unione eterna, fedeltà e lealtà. Ma questo è un sentimento che non si può dare per scontato. Deve essere rinnovato, ogni giorno, per rafforzare il legame con una Roma che cambia ma che resta sempre se stessa. Serve una nuova dichiarazione d’amore. Serve una nuova promessa. IO CI SONO.

LINEE GUIDA - Gli elementi della nuova campagna in buona parte ricalcheranno quelle degli ultimi anni. Ci saranno le consuete agevolazioni per le famiglie, per il pubblico più anziano e per quello più giovane. Sarà possibile acquistare pacchetti dedicati a nuclei di due adulti e un Under 14, nel settore della Tribuna Tevere. Confermata anche la tariffa Junior Club dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni, un’iniziativa che lo scorso anno ha avuto buon successo. Sarà varata anche la mini tessera per la Champions League, nella speranza che il cammino europeo sia lungo ed entusiasmante come quello appena compiuto. Il resto, come di consueto, lo faranno le scelte di mercato, l’euforia più o meno marcata per i nuovi arrivi, la soddisfazione per la permanenza dei giocatori simbolo.