Baldissoni dopo l'incontro con la Raggi: «Vogliamo salvare il progetto dello stadio»

ROMA - Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni si è recato questa mattina in Campidoglio per un incontro con Virginia Raggi: i due hanno discusso per meno di un ora del futuro dello stadio dopo il terremoto che nella giornata di mercoledì ha portato a 9 arresti e a quasi 20 indagati. Al termine del colloquio non ci sono state dichiarazioni ufficiali ma quando i giornalisti hanno chiesto a Baldissoni: «Si fa lo stadio?» la risposta è stata: «Buonanotte...».

LA VERIFICA - In un secondo momento i due hanno parlato in un videocomunicato congiunto. Ecco le parole della sindaca: «Per maggior sicurezza dei cittadini, dell'amministrazione e della Roma avvieremo immediatamente una verifica. Se questa verifica darà esito positivo, si potrà continuare. Per tutto il resto, confidiamo nella magistratura. Noi vorremo proseguire con questo progetto nel solco della legalità, e questa verifica è una ulteriore garanzia». Queste invece le dichiarazioni di Baldissoni: «Abbiamo ritenuto ovviamente necessario fare un punto con l'amministrazione e la sindaca per valutare quello che è successo negli ultimi giorni e quali sono i passaggi procedurali a nostra disposizione per cercare di salvaguardare il progetto su cui abbiamo lavorato per tanti anni».

IN PROCURA - Intanto Virginia Raggi sarà sentita oggi in procura a Roma nell'ambito dell'indagine. In base a quanto si apprende Raggi verrà ascoltata come testimone e non è escluso che i pm gli possano rivolgere domande relative all'iter del progetto per la struttura che dovrebbe sorgere a Tor Di Valle. «Andrò in procura come testimone per un vicenda che mi vede parte lesa - ha precisato -. Ricordo che la Procura ha già detto che non c'entro niente. Per favore non iniziamo con il solito fango»