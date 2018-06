Roma, Kluivert: «Possiamo vincere subito»

ROMA - "Sono molto felice. Sono in un club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare. Credo che questa sia la società ideale per la mia crescita, mi permetterà di giocare ad altissimi livelli. La Roma è un club perfetto per me e penso che mi aiuterà a diventare un calciatore più forte. Penso di poter fare belle cose qui". Prime parole in giallorosso di Justin Kluivert, da ieri ufficialmente della Roma. "Prima dell'ultima stagione ero un giocatore ancora molto giovane, ma poi ho capito come funziona davvero il mondo del calcio ad alti livelli. Mi piace. E ora - prosegue al sito della Roma - voglio andare sempre più in alto, perché mi sento di poterlo fare, ne ho bisogno e una società come la Roma per me rappresenta una grande opportunità. L'ho scelta per questi motivi".

Kluivert, figlio di Patrick, ex attaccante di Ajax e Milan, avrà anche la possibilità di giocare in Champions League. "Ci ho pensato, sì.Mi aiuterà a crescere ancora di più. Non vedo l'ora di iniziare. Ho visto alcune partite della Roma l'anno scorso, e ovviamente tra queste c'è quella contro il Barcellona, oltre alle sfide contro il Liverpool e a quelle contro il Chelsea. La Roma è una grande squadra, con tanti giocatori uno diverso dall'altro. Molti ragazzi hanno tanto talento con il pallone tra i pedi, altri sono bravissimi in fase difensiva e tutti questi sono aspetti che rendono un gruppo davvero competitivo. Insieme possiamo fare grandi cose la prossima stagione. Se c'è un giocatore che mi piace in particolare? Al momento penso a Edin Dzeko, perché mi piace segnare e lui fa tanti gol. Ma qui sono tutti bravi. Forse lui è tra i migliori".

Il giovane attaccante olandese non ha dubbi quando si parla di obiettivi: "Voglio vincere con la Roma, ovviamente, questo è il motivo per cui sono venuto qui. So che un trofeo manca da tanto, ma con la squadra che avremo in questa stagione sono convinto che possiamo farcela. Dobbiamo iniziare la stagione con la giusta mentalità, convincendoci che avremo tutte le possibilità di vincere e vedremo come va, mettendocela ovviamente tutta. Come è accaduto in questa stagione, quando la Roma è andata lontano in Champions League, sperando di riuscirci anche alla prossima. Ci impegneremo al massimo. I miei obiettivi personali? Per la mia carriera vorrei giocare e provare a conoscere nel migliore dei modi i miei compagni di squadra, sul campo e fuori. E ovviamente: segnare, segnare, segnare", conclude.