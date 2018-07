Dzeko: «Champions e Serie A: Roma, voglio di più»

ROMA - «Qui a Roma sto molto bene, la mia famiglia sta molto bene, anche per questo motivo sono rimasto a gennaio. Sono contento perché anche se non abbiamo vinto un trofeo, in Champions abbiamo fatto fatto una stagione incredibile e speriamo di fare anche di più quest'anno». Edin Dzeko alza l'asticella degli obiettivi, alla sua quarta stagione in giallorosso, intervistato dall'emittente radiofonica ufficiale del club: «Aspettiamo il sorteggio e vediamo, la Champions è sempre più bella ma lo è anche la Serie A, specialmente quest'anno. Il mister ci ha dato la giusta mentalità, quella che serve qui, non è un caso la semifinale raggiunta l'anno scorso. In partitella andiamo al massimo come succedeva quando ero al Manchester City, vogliamo tutti vincere. Strootman soprattutto, in partitella, mentre Manolas si lamenta troppo e a volte si perde. Ma quando Kostas dà il 100% è molto difficile giocarci contro. Marcano? Fuori molti non sanno ancora quanto è bravo».

MERCATO? QUI GIOCATORI IMPORTANTI - «Quali traguardi ci aspettiamo di raggiungere in questa stagione? A Roma si pensa sempre troppo prima alle cose e io non voglio fare così. Abbiamo comprato giocatori importanti, ma il mercato non è ancora finito quindi vediamo. Ci sono tre grandi competizioni, tanti giocatori, il tecnico che trasmette la mentalità giusta, quella che serve qui - spiega - Speriamo in campionato di fare bene dall'inizio e vincere tante partite, questa è la cosa più importante. Io mi sento molto bene».