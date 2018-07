Roma: 27 i convocati per la International Champions Cup

ROMA - Sono 27 i convocati di Eusebio Di Francesco per l'International Champions Cup. Dei nuovi acquisti assente solo Zaniolo, impegnato con l'Italia Under 19 nell'Europeo di categoria in Finlandia, oltre al giovane portiere Greco e a Verde. La Roma farà il suo esordio nella manifestazione giovedì notte a San Diego (ore 4.05 italiane) contro il Tottenham. Le altre avversarie dei giallorossi saranno Barcellona e Real Madrid (le sfide andranno in scena rispettivamente a Dallas e a New York).

LA LISTA - Portieri: Antonio Mirante, Daniel Fuzato, Matteo Cardinali. Difensori: Rick Karsdorp, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Ivan Marcano, Davide Santon, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Kostas Manolas, William Bianda. Centrocampisti: Bryan Cristante, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Ante Coric, Maxime Gonalons, Javier Pastore. Attaccanti: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Gregoire Defrel, Justin Kluivert, Stephan El Shaarawy.