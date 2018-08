Roma, Coric e Zaniolo via in prestito

ROMA - Mercato italiano al volatone finale, ultime ore di passione per Monchi che, pedalando come un ossesso fra trattative lunghe e aspre come cime alpine, ha portato in giallorosso dodici facce nuove. Guizzi finali a questo punto sono pensabili solo in caso di opportunità irrinunciabili. L’ultimo nodo da sciogliere è quello dell’esterno mancino da utilizzare a destra, obiettivo inseguito

per due mesi e sfiorato con il doloroso affare Malcom. Ieri il diesse ha voluto chiudere la questione esagerando un tantino: «È il ruolo in cui abbiamo più alternative», ma fino all’ultimo tenterà di ridurre le pretese del Bayer Leverkusen per Bailey (troppi 50 milioni). Speranze poche, a questo punto. Se la campagna acquisti giallorossa può ritenersi completa, quest’ultima giornata può riservare sorprese sul fronte cessioni. Attualmente la Roma ha un organico ipertrofico, 28 giocatori, più volte ritenuto eccessivo da parte dello stesso Monchi, oltre che pesante dal punto di vista economico. L’esigenza di sfoltire campeggia soprattutto a centrocampo, reparto nel quale il tecnico ha oggi a disposizione nove elementi per tre ruoli. Potrebbero essere sacrificati i più giovani, Zaniolo e Coric, beninteso in prestito perché si tratta di giocatori che la Roma vuole coltivare e crescere. L’ex Primavera interista, uscito benissimo dagli Europei Under 19, ha un buon parterre di ammiratori in Serie A: Chievo, Spal, Frosinone e Cagliari. Per il croato, che ha già lanciato bagliori promettenti in questo scorcio stagionale ed è ritenuto già pronto per fare il titolare nel massimo campionato, c’è l’interesse dell’Empoli.

OLTRE CONFINE - In ottica cessioni va peraltro considerato che se da domani non sarà più possibile fare affari tra società italiane, a livello internazionale i giochi non sono ancora chiusi. In Germania, Spagna e Francia, per citare i casi più rilevanti, si potranno cedere giocatori fino al 31 agosto. L’obiettivo di Monchi è quello di piazzare almeno un paio di giocatori oltre ai già ricordati Zaniolo e Coric. Potrebbero dunque tornare in ballo due note dolenti: Juan Jesus, che si nega alla corte del Torino malgrado la prospettiva di essere considerato il quinto centrale difensivo in rosa; e Gonalons, per il quale si apre la prospettiva Siviglia, che potrebbe prenderlo in prestito per sostituire Nzonzi.

