Perotti: «Voglio restare a Roma. CR7? Pagherà qualcosa»

BUENOS AIRES - "Sarà una stagione difficile, molte squadre si sono rinforzate bene, non solo la Juventus con Ronaldo. Il futuro? Non ho mai pensato di andarmene, non è arrivata nessuna offerta e non ne ho avuto bisogno, qui a Roma sto bene". Parole di Diego Perotti, intervistato dal media argentino "Crack Deportivo".

RONALDO - Secondo il fantasista della Roma, Cristiano Ronaldo non avrà vita facile in Italia: "Per me pagherà qualcosa, qui non è la stessa cosa della Spagna. C'è molta differenza rispetto al Real Madrid", aggiunge Perotti che giudica così Lautaro Martinez, astro nascente del calcio argentino in forza all'Inter. "Ha fatto un precampionato impressionante. Penso che farà molto bene qui per quello che è il calcio italiano. Spero che faccia peggio della Roma, ma che a lui vada bene. Si è adattato molto velocemente, il suo allenatore (Spalletti, ndr) lo conosco e non gli interessa l'età, se stai bene ti schiera. La coppia con Icardi - conclude - può funzionare".