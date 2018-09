ROMA - La sconfitta contro il Milan non è andata giù ai tifosi della Roma che nella notte hanno esposto in zona Boccea uno striscione di protesta contro la società: “Ma quale Scudetto, ma quale Coppa dei Campioni. I vostri trofei: plusvalenze e cessioni”. Non è la prima volta che una scritta contro Pallotta compare sulle strade della capitale. Era già successo subito dopo il deludente pareggio interno contro l'Atalanta.