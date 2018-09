Roma, Pallotta dagli Usa: «Sono disgustato»

ROMA - “I am disgusted". Indignato, disgustato. La sconfitta della Roma sul campo del Bologna non è passata inosservata al presidente James Pallotta. Il numero uno giallorosso ha rilasciato il secco commento al portale in lingua inglese 'Romapress.us' rispondendo del ko al Dall’Ara e del momento che sta attraversando la squadra allenata da Di Francesco, da un mese a secco di sorrisi dopo l'unica vittoria alla prima giornata di campionato contro il Torino, il 19 agosto scorso: da allora due pareggi e due sconfitte in campionato e il ko in Champions in casa del Real Madrid.

