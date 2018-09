La carica di De Rossi: fa 600 con la Roma

ROMA - L a soglia dorata è davanti a lui: 600 partite ufficiali, e tutte con la maglia giallorossa. Ci sarebbe da preparare inni e peana all’indirizzo di Daniele De Rossi, perché solo i grandissimi arrivano a tanto. Ma il momento si concilia male con le celebrazioni. Chi l’avrebbe detto: il match con il Frosinone che diventa snodo cruciale nella stagione, e non un placido antipasto in attesa del derby, com’era lecito supporre fino a qualche settimana fa. La Roma deve ritrovare compattezza, dentro e fuori dal campo, e il capitano non può che essere un tassello fondamentale, per carisma, attaccamento, adesione incondizionata alla causa. E per quella maniera nevrile, tipicamente derossiana, di vivere i novanta minuti.

A TESTA ALTA - Finora, nello sconcertante disagio giallorosso, è stato forse l’unico a navigare a testa alta. Quasi commovente nella mattanza di Madrid, quando ha salvato il salvabile con interventi spericolati e decisivi, frutto della sua risaputa perizia nel prevedere sempre dove andrà a finire il pallone. Un piccolo neo, frutto della pressione a duemila: quel tocco al limite dell’area per mettere giù Isco lanciato a rete e da lì la prodezza su punizione del genietto spagnolo. Ma come dire qualcosa al capitano nella notte di Madrid, in cui ha evitato che i tre gol subiti diventassero uno, due, tre di più? Anche a Bologna, nel primo tempo, Daniele ha brillato per lucidità: sue due aperture millimetriche per Kluivert, forse i soli brani di gran calcio offerti dalla Roma al Dall’Ara. Nella ripresa, con quel caldo e con la squadra che gli si sfaldava attorno, è colato a picco anche lui: nell’azione del secondo gol, ha visto Santander filare via a cento all’ora, ha incassato la testa nelle spalle ma è rimasto lì, non ne aveva più. A fine partita ha rivolto un applauso ai tifosi giallorossi che contestavano sugli spalti. Non per ruffianeria, che non fa parte del personaggio: «Dovevamo comunque dire grazie alla gente, che si sobbarca tante ore di viaggio per sostenerci». E poi, ai microfoni, è andato a difendere Di Francesco, anche qui senza smielature e con un certo realismo: «Quando le cose vanno male nessuno si salva. Starà sbagliando magari anche lui, ma non deve essere indicato come unico colpevole. Per battere Chievo e Bologna non ci vuole Guardiola in panchina».

