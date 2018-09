Roma, i convocati di Di Francesco: c'è Manolas, fuori Perotti

ROMA – Manolas sì, Perotti no. Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati in vista del derby contro la Lazio: il difensore greco è in gruppo, ma sosterrà il provino decisivo nella mattinata di sabato. «Frosinone? Abbiamo fatto bene e sono convinto che continueremo così - ha dichiarato Manolas sul Match Program della sfida -. La vittoria è stata importantissima perché eravamo in un momento delicato. Cosa non ha funzionato in quest'inizio di stagione? Non abbiamo iniziato bene, ma nelle singole gare contro Atalanta o Milan una reazione della squadra si è vista. Con il Bologna non è andata bene però abbiamo fatto 26 tiri e loro 6. È un momento in cui non gira neanche bene, possiamo e dobbiamo fare meglio perché siamo la Roma». Il centrale ha anche esaltato i singoli, a partire da Pastore e Santon: «Javier è un giocatore importantissimo, ha qualità. Speriamo di averlo sempre. Davide è un ragazzo di esperienza, positivo e sempre con il sorriso. Con l'Inter ha ottenuto anche il triplete. Sta lavorando bene, ci sarà molto utile e darà più soluzioni». Su De Rossi: «Dopo Totti è il simbolo della Roma. Per noi è il capitano, il trascinatore. Tutti sognano di fare la sua carriera, è un esempio da seguire». Il derby ha un sapore speciale: «Devi entrare con cattiveria e dare tutto in campo - ha concluso Manolas - perché sappiamo quanto sia importante per i tifosi. Chiunque darà il massimo per far vincere la Roma. Loro sono compatti, stanno dietro e sono pronti a ripartire. Ma sappiamo come giocano e sono convinto che possiamo affrontarli. Siamo più forti della Lazio».

I 24 CONVOCATI

Portieri: Olsen, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas

Centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi

Attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy