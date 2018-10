Roma-Viktoria Plzen, le pagelle

ROMA - Ecco le pagelle dei giocatori della Roma dopo la larga vittoria in Champions League contro i cechi del Viktoria Plzen:

Olsen 6

Si complica un paio di volte la vita da solo in una notte tranquilla. Niente di grave eh?

Florenzi 6

Fatica in fase difensiva contro i due laterali cechi che lo prendono a tenaglia, in più sbaglia un gol quasi fatto sul finire del primo tempo. Si riscatta nel finale con il calcio piazzato che arrotonda il punteggio.

Fazio 6,5

Accetta il duello fisico con Krmencik partecipando spesso alla costruzione dell’azione. Segna un altro gol ma gli viene annullato.

Juan Jesus 6,5

Ripescato a sorpresa per gli acciacchi di Manolas, si comporta responsabilmente come un bravo gregario.

Kolarov 6,5

Non lo ferma un dito rotto. Lo spingono gli applausi della Sud che lo aspetta già dall’ingresso in campo per omaggiarlo. Lo attende anche Dzeko sul passaggio del primo gol.

Lu. Pellegrini (29’ st) sv