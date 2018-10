Di Francesco lancia Luca Pellegrini: «Giocherà titolare»

ROMA - «Domani gioca Luca Pellegrini dal 1’. Kolarov non ci sarà, non cammina nemmeno. Solo per farvi capire in che condizioni ha giocato». Contro l’Empoli Eusebio Di Francesco lancia il giovane terzino sinistro, già impiegato nei minuti finali della sfida di Champions contro il Viktoria Plzen: «Dubbio tra Florenzi e Santon sull’out di destra, in mezzo ci sarà Manolas – ha proseguito il tecnico della Roma nella conferenza stampa della vigilia -. Ho provato diverse soluzioni, deciderò all’ultimo. De Rossi ha svolto l’allenamento completo, se dovesse essere a posto partirà titolare. Sicuramente ci sarà Lorenzo Pellegrini. In attacco spazio a Dzeko».

DOV'È CORIC? - «Non dobbiamo mai smettere di dimostrare il nostro valore. L'Empoli ha qualità importanti, dobbiamo fare i complimenti ad Andreazzoli. Il ritorno a Empoli? Sarà un piacere, lì sono cresciuto come uomo. La sosta arriverà al momento giusto - ha continuato Di Francesco -. Abbiamo speso tanto dal punto di vista fisico e mentale. Riposare mentalmente sarà fondamentale». Il tecnico non ha mai impiegato Ante Coric, uno degli acquisti dell'ultimo mercato estivo: «Non ha mai giocato, però ci sono percorsi per alcuni ragazzi importanti che vengono da altre realtà. Prima o poi anche lui avrà la sua possibilità».

SENZA EQUILIBRIO - Su Karsdorp e Schick: «Il primo viene da un infortunio importante, sta ritrovando un adattamento, deve dare continuità al lavoro, le opportunità ci saranno in avanti mentre il secondo ha alternato cose buone ad altre meno buone ma sono convinto dei suoi mezzi. Fino alla settimana scorsa parlavate di un Lorenzo Pellegrini non in grado di giocare alla Roma, ora parlate di rinnovo del contratto. Nel nostro mondo non esiste equilibrio, aspettiamo, a volte ci sono giocatori con un tempo di maturazione diverso».

CON LA SERBIA? - Kolarov potrebbe essere chiamato in nazionale nonostante l'infortunio. «Non parlo mai con le federazioni - ha detto Di Francesco a proposito del terzino serbo -. Non ho sentito nessuno. Credo debba andare, poi di conseguenza al suo infortunio mi sembra inopportuno che possa giocare. Ha dimostrato che può giocare in ogni condizione, farò di tutto perché possa rientrare il più presto possibile».