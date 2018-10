Roma, El Shaarawy: «Il gol più bello? Quello contro il Chelsea»

ROMA - "Il gol più bello che ho realizzato nella passata stagione è stato contro il Chelsea. Voto quello, anche se ce ne sono stati altri. Dovevo dimostrare qualcosa di importante, quando sono arrivato nella Roma: credo di esserci riuscito nei primi sei mesi. Roma è una grande città e il club ha una grande storia. Non c'è tempo, bisogna ambientarsi prima possibile". Così Stefan El Shaarawy, sul canale youtube della Roma, che ha pubblicato un video in cui l'attaccante, assieme ai compagni Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, risponde alle domande dei tifosi. "Giocando in Champions - ha aggiunto il 'Faraone' - hai la possibilità di esibirti in stadi molto belli. Quello che mi ha emozionato di più è l'Emirates, quando giocai contro l'Arsenal, nel mio esordio in Champions con il Milan". "E' stata un'emozione incredibile - ha concluso - sentire per la prima volta la musica della Champions da dentro il campo".

Cristante ha ammesso che il suo "gol più bello è stato alla Juve, di testa, con un inserimento dalle retrovie", quando giocava nell'Atalanta. Lorenzo Pellegrini ha aggiunto che, per lui, "giocare nella Roma significa rappresentare la città in si è nati d'origine". "Per un calciatore è il massimo. Sono fiero e orgoglioso di essere qui", ha sottolineato.