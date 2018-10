Perotti, lesione al polpaccio: tre settimane di stop

ROMA – Il momento nero di Diego Perotti sembra non conoscere fine. L’attaccante argentino, che si era fermato per l’ennesima volta nell’allenamento di lunedì, ha riportato una lesione al polpaccio: gli esami hanno evidenziato un problema al soleo delle gamba sinistra. Ne avrà almeno per tre settimane, sicuri quindi gli stop per le partite contro Spal, CSKA, Napoli, Fiorentina e Samp. Non è tutto perché in casa Roma bisognerà anche fare a meno di Karsdorp per una decina di giorni: lesione al retto femorale della coscia sinistra.

GLI ALTRI - Continuano i recuperi degli altri elementi ancora non al meglio (De Rossi, Pastore e Kolarov sono ancora impegnati col lavoro personalizzato), mentre gli ultimi giocatori tornati dagli impegni con le nazionali (Manolas, Dzeko, Schick, Nzonzi, Olsen e Kluivert) hanno svolto oggi una seduta d'allenamento individuale.