Roma, Di Francesco: «De Rossi tecnico? È già mio assistente»

ROMA - Di Francesco cerca la quinta vittoria consecutiva contro la Spal ma non vuol sentir parlare di impegno agevole, anche perché la neopromossa ha ottenuto meno punti di quelli che avrebbe meritato nelle ultime gare. «Sarà una gara molto complicata - spiega l'allenatore giallorosso in conferenza -. Se avete visto con l’Inter o in tutto il campionato ha fatto ottime prestazioni. Sottovalutare è un errore, servirà grande attenzione. Lazzari è partito dai dilettanti ed è quello che fa più dribbling, è una partita che va presa con le molle e molto delicata. Dobbiamo dare continuità, chi ce l’ha ottiene risultati importanti. Dobbiamo continuare, abbiamo intrapreso una squadra giusta ma dobbiamo continuare con grande dedizione».

INFERMERIA - Nel match dell'Olimpico non scenderanno in campo De Rossi e Kolarov: «Stanno migliorando, la speranza è metterli in gruppo domenica e utilizzarli per il CSKA. In questa non saranno convocati. Daniele allenatore? Fa già il mio collaboratore... (ride, ndr) È un riferimento, in mezzo al campo già lo fa. Il percorso da centrocampista lo aiuta, può fare l’allenatore e tante sfaccettature devono essere valutate. In futuro potrà essere un ottimo allenatore. Schick ha qualche problemino, non sta benissimo e oggi lo valuteremo. La rinascita di Dzeko? Il merito più grande è suo, io devo solo cercare di mettere i calciatori nelle migliori condizioni per poter rendere. Edin ha potenzialità enormi che a volte non si rende conto di avere. Gli manca a volte la continuità, a volte non si mette a disposizione dei compagni durante la partita ma sta lavorando bene e va sfruttato».