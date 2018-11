Di Francesco: «Roma, stai crescendo». Schick: «Devo una cena a Kolarov»

ROMA - "La squadra sta crescendo. Se la tecnica non è accompagnata dall'aspetto mentale e psicologico tutto va a morire". E' questo il commento del tecnico della Roma Eusebio Di Francesco al termine della gara vinta 4-1 in casa contro la Sampdoria. "Stiamo ritrovando giocatori in crescita come Cristante, tanti altri sono cresciuti - ha proseguito l'allenatore giallorosso ai microfoni di Sky Sport - Purtroppo abbiamo lasciato alcuni punti per strada ma se ne abbiamo 19 è perché abbiamo meritato questo. Comunque siamo sempre in tempo per rifarci". Contro i liguri ha ritrovato il gol anche Schick. "C'è un tempo per tutto - ha evidenziato - Si vede che gli manca ancora qualcosa e lo deve ritrovare. Questo gol gli darà maggiore sicurezza e anche forze, sono felicissimo per lui perché ha qualità importanti. Lo stavamo tutti aspettando, non solo i tifosi ma anche il mister, sono contento che il gol sia arrivato oggi". Di Francesco infine si è complimentato con la sua squadra. "Abbiamo dovuto trovare i nostri equilibri, i ragazzi l'hanno preparata veramente bene anche dal punto di vista delle scelte contro una squadra molto aggressiva - ha concluso - Noi con il palleggio e con giocate semplici siamo riusciti a muoverli da una parte e dall'altra e questo credo abbia fatto la differenza".

SCHICK: «PAGHERO' UNA CENA A KOLAROV» - "Siamo contenti per aver vinto 4-1: abbiamo giocato una gran bella partita ma dobbiamo trovare continuità di risultati. E' bellissimo aver fatto gol: sono molto felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra. Questa rete mi aiutera' mentalmente ma ancora mi manca un po' la condizione: ho bisogno di lavorare tanto e di giocare di più. Pagherò una cena a Kolarov per l'assist di oggi". Lo ha detto, al termine di Roma-Sampdoria, l'attaccante dei giallorossi Patrik Schick, che oggi ha realizzato il suo primo gol in questo campionato.