Roma: Aldair, Aquilani e Moriero in visita a Trigoria

ROMA - Non è stato un normale allenamento, per giunta privo di molti nazionali, quello andato in scena quest'oggi al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Accanto ad Eusebio Di Francesco, infatti, c'erano due ospiti d'eccezione, nonché grandi ex della Roma e compagni di squadra del mister giallorosso: Aldair Nascimento dos Santos ed Alberto Aquilani. Con "Pluto", il tecnico abruzzese ha condiviso lo spogliatoio, da calciatore, per quattro stagioni, dal 1997 al 2001, terminando la propria avventura nella Capitale con lo storico Scudetto; col "Principino" (così veniva chiamato Aquilani nei primi anni in giallorosso), invece, solo qualche allenamento insieme: il suo debutto in Serie A, infatti, è datato 10 maggio 2003, che anticipa di due settimane l'ultima presenza ufficiale di Aldair con la maglia della Roma. Presente anche Francesco Moriero, che a Di Francesco fece posto nell'estate del 1997, quando il primo passò all'Inter ed il secondo arrivò dal Piacenza: i due hanno tuttavia condiviso più di un'esperienza in Nazionale. Per le tre vecchie glorie si sono riaperte le porte di Trigoria, tra sorrisi e sguardi complici, come testimoniano le foto pubblicate dal club capitolino sul proprio account ufficiale Twitter.

Roma, ospiti a sorpresa: Aldair, Aquilani e Moriero

C'erano un bel po' di vecchi amici oggi a Trigoria...



Iniziamo da Aldair ?? pic.twitter.com/lb4nWqP2dm — AS Roma (@OfficialASRoma) 16 novembre 2018