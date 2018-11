Roma, Di Francesco: «È mancata la voglia di vincere, sono avvelenato»

UDINE - È un Eusebio Di Francesco ovviamente deluso quello che si presenta di fronte ai cronisti dopo l'1-0 incassato dalla sua Roma al 'Friuli' contro l'Udinese nel primo anticipo della 13esima giornata di Serie A. «Sono mancate la determinazione e la voglia di vincere la partita - ha detto il tecnico giallrosso ai microfoni di Sky Sport -. Non possiamo permetterci di prendere gol da una rimessa laterale lontana dalla porta. Siamo qui sempre a leccarci le ferite, la prestazione dal punto di vista del gioco c'è stata tranne negli ultimi 15-20 metri che non abbiamo concretizzato». Diccicile però capire i motivi: «Purtroppo queste partite si determinano da alcuni episodi e noi non siamo mai bravi a portarli dalla nostra parte - ha sottolineato ancora Di Francesco - Dobbiamo credere di più a quello che si fa, non posso dire che la squadra non sia entrata in campo per mettere l'Udinese alle corde, per fare la partita però sono mancate altre cose. In quei 55 minuti prima del loro gol, una squadra grande deve segnare. Poi mi chiedo il perché di tutto questo... Io sono avvelenato, un perché non ce l'ho. Questa partita di oggi dimostra che non sempre dominare porta a vincere».

Udinese-Roma 1-0: numeri e statistiche del match