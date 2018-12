Il Guinness dell'assurdo

A questa Roma non può bastare il pellegrinaggio di massa al “Divino Amore”. Aggiungerei Fatima, Lourdes e Medjugorje e non so se ce la facciamo. E preghiere solo da inventare, impossibili da esaudire. La gamma del riso è infinito. Eusebio che ride al gol di Sau è la smorfia del pugile che domina per dodici round e prende la mazzata all’ultimo secondo da un avversario che è una maschera di sangue, gli zigomi spaccati e una mano fratturata. Eusebio che ride vorrebbe sminuire agli occhi del mondo ma è invece la rappresentazione più acuta del dolore. Perché incomprensibile. Perché inatteso. E con lui hanno riso attoniti, a migliaia, i tifosi giallorossi. Una risata di massa che li seppellirà. L’assurdo calcistico ha scelto la Roma per manifestarsi.

Da oggi, garantito, l’ambiente sarà irrespirabile. Ma provate, ognuno di voi, a spulciare nella vostra memoria, prendetevi tutto il tempo, a cercare una storia analoga nella storia del calcio. Non la troverete. Almeno a questi livelli. Una Roma da cui ci si aspettava, dopo l’Inter, l’emozione inebriante di una conferma. Una squadra in totale controllo. Sembrava. La Roma dei Kolarov, dei Manolas, degli Zaniolo (anche ieri il migliore e vietato al gol solo da un Cragno in versione mostro) che vince 2-0 all’85’ contro il Cagliari di Padoin e Ceppitelli, decapitato di tutto il talento di cui dispone, Barella, Castro e Pavoletti, e solo il vento brutalmente amico.

Una Roma che prende il 2-1 quando ci si aspettava solo il 3-0, in una mischia dove i tremebondi sono le pertiche in versione grigia e non i bassotti sardi, e un Olsen bravo a smanacciare tutto, ma disperatamente inchiodato tra i pali come fossero il suo Golgota (per tutti quelli che sottovalutano la perdita di Alisson, giocatore e leader totale). Ok, pazienza, ti dici. Destino della Roma è dare saggi fantasiosi di masochismo. Ma altolà, il precedente di due anni prima, dal 2-0 al 2-2, rende guardinghi. Poi, a trenta secondi dalla fine, i due rossi, il Cagliari in nove. Furibondo, umiliato, il sangue agli occhi. È fatta. Ti dici. Eusebio può ridere, pensi. Tre punti recuperati all’Inter.

Infatti, Eusebio ride. Ma quello non è ridere. Una smorfia di terrore. Come se Ionesco ed Edgar Allan Poe si fossero riesumati per dare un saggio combinato del loro talento in chiave calcistica. Ammesso che questo sia calcio. Lo è, ma solo se pensiamo a un calcio di allegri vacanzieri, incapaci di controllare i fattori irrazionali per cui la palla si dice rotonda. E poi Eusebio, dopo aver riso, si arrabbia. Da copione. Lo stesso Eusebio che, con i suoi cambi, costringe a difendersi una squadra che non sa difendere. Per favore, voi di Trigoria, ascoltatelo. È lui il primo a confessare, candido e onesto, la sua impotenza. «Ho provato di tutto, bastoni e carote, ma eccoci qua». E santi e santuari. La Roma è la prima a non credere in sé stessa. Storie come quella di Cagliari (lo stesso Cagliari, anche se diverso, di quello che affossò Zeman?) uccidono. E il loro leader le ha provate tutte: bastoni, carote, uomini, tattiche, parole, preghiere. Il risultato? L’avete visto. Il Guinness dell’assurdo calcistico.