Roma, oro Riccardi: avanti su Piatek

ROMA - Roma e Genoa si affrontano domenica sera in campionato in una partita molto delicata per i giallorossi e tra i due club ci sono diversi interessi di mercato. La Roma da tempo ha avviato un discorso per Piatek, il centravanti polacco che piace a mezza serie A, ha un canale preferenziale attraverso il procuratore del ragazzo, ma il discorso sta andando avanti per giugno, perché Piatek non si muoverà a gennaio. Fino a questo momento la Roma non ha manifestato l’intenzione di prolungare il contratto di Dzeko e nello stesso tempo non ha può ipotizzare un futuro per il ruolo di centravanti con Schick. Ma c’è un altro genoano che piace ed è l’attaccante Kouamè. Ieri Michelangelo Minieri è stato a Trigoria in mattinata, prima della partenza di Monchi con la squadra per Plzen. L’agente ha diversi giocatori, tra i quali Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001, talento puro, uno dei migliori giovani del settore giovanile.

Lo scorso anno ha avuto il primo contratto da professionista, con scadenza 2020, adesso gli è stato proposto un prolungamento fino al 2023, con una base di 250.000 euro. La Roma punta molto su Riccardi, che Di Francesco aveva aggregato in prima squadra anche durante il ritiro estivo di Trigoria. Il ragazzo classe 2001 era andato in panchina sabato scorso a Cagliari e non è stato convocato in Champions solo perchè la Primavera deve ancora qualficarsi in Youth League e serve a De Rossi, mentre la prima squadra è già qualificata. Di Francesco lo chiama spesso ad allenarsi con i grandi e quando non può farlo giocare a centrocampo lo utilizza a sinistra.

