«Il Flamengo vuole Gerson: la Roma chiede Lincoln»

RIO DE JANEIRO - Ore calde sull'asse Rio-Roma. Stando a "Espn Brasil", il Flamengo avrebbe individuato l'erede di Lucas Paquetà, che da gennaio vestirà la maglia del Milan: si tratta di Gerson, 21enne centrocampista brasiliano cresciuto nel Fluminense, oggi in prestito alla Fiorentina ma di proprietà ancora della Roma. Due intermediari sarebbero già nella Capitale per portare avanti la trattativa, iniziata con la gestione dell'attuale presidente Eduardo Bandeira de Mello e approvata anche dalla dirigenza che prenderà le redini del club nel 2019, dopo il successo di Rodolfo Landim nelle elezioni presidenziali.



LINCOLN - La Roma avrebbe chiesto di includere nell'operazione il giovane Lincoln ma al momento avrebbe incassato il no del Flamengo, che punta sui prossimi appuntamenti del Sudamericano e del Mondiale Under 20 per aumentare il valore di mercato del 18enne attaccante brasiliano. La trattativa va comunque avanti, con la Fiorentina destinata ad attendere senza poter fare nulla: l'accordo della scorsa estate permette alla Roma di interrompere in qualsiasi momento il prestito di Gerson in caso di proposte interessanti. (In collaborazione con Italpress)