Di Francesco: «La Roma mi è piaciuta tantissimo. Ma gli attaccanti devono segnare di più»

PARMA - "Aver recuperato giocatori importanti ci ha dato maggiore forza per cambiare la partita". Eusebio Di Francesco commenta così a caldo su Sky Sport l'importante successo esterno in casa del Parma, prima della pausa di gennaio. "La squadra mi è piaciuta tantissimo, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo abbiamo sofferto sono in qualche ripartenza, anche se l'unica vera occasione è stata quella di Siligardi" afferma il tecnico dei giallorossi. Il gol di Cristante, l'ennesimo di un non attaccante, ha sbloccato il match. "Noi non abbiamo un attaccante che fa 10/15 gol a stagione come fa Ronaldo" sottolinea Di Francesco. "E per questo mi piace che vadano in gol gli altri, anche se con qualche rete in più degli attaccanti potremmo avere dei punti in più. Brian è un giocatore importante per noi". Sull'uscita anticipata di Manolas, spiega: "Aveva un problema ad un flessore, peccato perché per noi è importante. In un match come questo in cui si deve mantenere la squadra corta è il giocatore che ci dà quel qualcosa in piu'".

LINEA VERDE - Sulla linea verde in avanti, l'allenatore della Roma ricorda come quando "si sceglie una linea verde, si sa che si può passare attraverso partite difficili, delle sconfitte. Zaniolo è un talento e io l'ho fatto esordire in Champions a settembre non per dare un segnale, ma perché ha delle qualità importanti. Oggi è stato un po' sottotono, ma non si può pensare che possa fare tre partite in una settimana sempre ad altissimo livello. Mi aspettavo un suo calo. Vedo comunque una crescita da parte di tutti, di Kluivert, Under, Lorenzo Pellegrini. Ecco lui è un leader quando entra in campo, ma lui è con me da quattro anni e lo conosco meglio. Mercato? Valuteremo, non solo in entrata ma anche in uscita". (In collaborazione con Italpress)