La citazione di Di Francesco: quel brano di Vasco contro i gufi

PARMA - Io sono ancora qua. Per rispondere alle critiche pretestuose, alle sentenze anticipate, alle osservazioni antipatiche, Eusebio Di Francesco si affida alle parole di Vasco Rossi dopo la vittoria con il Parma che gli consente di chiudere in bellezza un anno folle. «Guardatevi il testo di Eh già - ha detto - e capirete il mio stato d’animo». Non gli sono piaciute tante parole, «dentro e fuori Trigoria», a proposito di un esonero imminente. E ci tiene a sottolinearlo alla sua maniera, con garbo stizzito.

LA CANZONE - Composto dalla rockstar per celebrare il cinquantanovesimo compleanno, “Eh già” è un pezzo che punta a ridimensionare le visioni più pessimistiche sugli eventi che capitano e sul logorio del tempo. «Sembrava la fine del mondo ma sono qua. E non c’è niente che non va, non c’è niente da cambiare». Tanto meno l’allenatore, in casa Roma: «Il freddo quando arriva poi va via, il tempo di inventarsi un'altra diavoleria». Di Francesco lo ha fatto, riprendendo in pugno la squadra appena in tempo: «Io sono ancora qua».

E POI... - Nella sua conferenza stampa di fine 2018, Di Francesco era in vena di citazioni: ha assicurato che «Tutto il resto è noia» (Franco Califano), sempre a proposito del fuoco di critiche ricevute. E si è concesso addirittura di parafrasare Gandhi, scrivendo sul profilo whatsapp «Solo i grandi sanno perdonare».