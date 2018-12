Niente vacanze per De Rossi: resta a Roma per curarsi 

ROMA - Niente vacanze per Daniele De Rossi. Il capitano della Roma ha deciso di sfruttare la sosta natalizia per accelerare il recupero dopo il problema al ginocchio, infiammatosi un mese fa. A rivelarlo è la moglie del giocatore, l'attrice Sarah Felberbaum che, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto del figlio Noah su una spiaggia, accompagnata da un post: "Cammina come il padre... ci manchi tanto". La Felberbaum ha anche risposto ad un commento per spiegare l'assenza del numero 16 giallorosso: "Ha rinunciato alle vacanze per rimanere a Roma a curarsi".