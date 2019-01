Roma, i convocati per l'Atalanta: torna De Rossi

ROMA - Buone notizie per i tifosi della Roma: nell'elenco dei convocati diramato da Eusebio Di Francesco fa capolino anche il nome di Daniele De Rossi: il numero 16 giallorosso, che non gioca un partita da tre mesi per infortunio (occorsogli al ginocchio il 28 ottobre scorso contro il Napoli), torna a essere disponibile per l'importantissima sfida a tema Champions contro l'Atalanta a Bergamo. Ecco la lista dei convocati: Portieri: Olsen, Fuzato, Greco. Difensori: Karsdorp, Lu. Pellegrini, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas. Centrocampisti: Lo. Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, Pastore, N'Zonzi. Attaccanti: Dzeko, Schick, Kluivert, El Shaarawy.

SEGUI LIVE ATALANTA-ROMA