Roma, la squadra arriva all'Olimpico: il video

ROMA - La Roma all'Olimpico per sfidare il Bologna e cercare tre punti fondamentali per rimanere agganciati al Milan quarto in classifica. Questa sera i giallorossi, arrivati allo stadio intorno alle 19.15 con il pullman del club, incontreranno la squadra emiliana del neo tecnico Sinisa Mihajlovic: chance dal primo minuto per Justin Kluivert, complice anche un El Shaarawy a mezzo servizio per un problema all'anca. Torna dal primoi minuto anche Robin Olsen dopo i due turni di stop per infortunio. A centrocampo De Rossi rinvierà la festa per la duecentesima fascia da capitano a sabato sera, quando sfiderà fuori casa il Frosinone.

Sempre titolare invece Nicolò Zaniolo: dopo le polemiche per il servizio de "Le Iene", il centrocampista giallorosso è pronto a prendersi la scena in campo. In attacco con lui e l'olandese Edin Dzeko, ancora a secco di gol in campionato tra le mura amiche.

Zaniolo-Le Iene, la furia dei tifosi sui social

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Marcano, Juan Jesus, Coric, De Rossi, Pastore, Perotti, El Shaarawy, Celar.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Diffidati: Fazio, Zaniolo.

Squalificati: -.

Indisponibili: Cengiz Under, Schick, Karsdorp.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Edera.

A disposizione: Da Costa, Santurro, Corbo, Paz, Calabresi, Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Svanberg, Valencia, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.