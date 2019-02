La Roma a cena con i tifosi: Massara, Nzonzi e Bianda al conviviale dell’AIRC

ROMA - La Roma a cena con i tifosi. Una serata per festeggiare e ricordare il legame che c’è tra la squadra e i loro sostenitori. Perché nonostante gli alti e bassi nel corso della stagione, i romanisti saranno sempre al fianco dei colori che amano. E così l’AIRC 1971, l’Associazione Italiana Roma club, ha organizzato una serata di festa alla quale ha preso parte una delegazione del club capitolino.

PREMIAZIONE - Presenti per la Roma il braccio destro di Monchi Frederic Massara e i due calciatori francesi Stevan Nzonzi e William Bianda, che hanno cenato nella sala con i tifosi, firmando autografi e scattando selfie con i presenti. Spazio poi alla premiazione dei giocatori e ai saluti: «Grazie a tutti voi per questa accoglienza e per l’affetto che ci state portando tutti i giorni e anche questa sera - le parole di Massara -. Siamo molto felici di essere qui e condividere questa serata con voi. Porto il saluto di tutta la società, soprattutto del presidente Pallotta. Tutta la Roma è molto fiera dell’affetto che ci riservate». Parola anche a Nzonzi: «Siamo felici di essere qui e di come ci sostenete. Abbiamo accolto il vostro invito con grande entusiasmo. Forza Roma!».

AIRC - L’Associazione Italiana Roma Club nacque dall’idea di Helenio Herrera, tecnico della Roma alla fine degli anni ’60, che suggerì all’allora presidente Anzalone di creare una struttura organizzata di tifosi. Nel 1971 venne creata l’AIRC, associazione senza fini di lucro, con lo scopo di promuovere e sviluppare il tifo sportivo in favore della Roma. Dal 2001 Francesco Lotito è il presidente dell’AIRC che vanta oltre centoventi club affiliati sparsi per l’Italia. «Sono molto contento per la serata - le parole del presidente - . Ci sono club che arrivano da molto lontano, c’è una partecipazione importante e grande calore. Quest’anno sono nati tanti Roma Club, specie in Campania e in Abruzzo. Avere il supporto di tanti romanisti fa sempre tanto piacere ed è sicuramente commovente. Adesso ci aspettiamo che la Roma dia delle soddisfazioni ai romanisti, trovando conquistando il quarto posto e andando più avanti possibile in Champions League».